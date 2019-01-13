Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yandı. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldız'a ait 78 AU 305 plakalı otomobil, Yenimahalle'de park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor bölümü yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler ilk müdahalesinde LPG'li otomobilin patlamaması için önlemler aldı. Önlem aldıktan sonra otomobil söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.