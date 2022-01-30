Park halindeki yolcu minibüsü yandı

Kırıkkale'de park halindeki yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'nin Hasandede köyü Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutlu Özcan'a ait 71 DP 695 plakalı yolcu minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Minibüsün motor bölümünde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.