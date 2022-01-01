İhlas Haber Ajansı

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kırıkkale’de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkartıldı.

Kırıkkale'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince spiral ile kesilerek çıkartıldı.


Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, parmağındaki yüzüğü çıkartmaya çalıştı. Çabaları sonuçsuz kalınca da itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye görevlileri, kadının sağ elinin orta parmağındaki yüzüğü spiral ile keserek çıkarttı.


Kadın, parmağındaki yüzüğü çıkartan ekipler teşekkür etti.

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