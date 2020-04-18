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Pazara alanına gelenlerin ateşleri ölçüldü, maskeli girmesi sağlandı

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında halk pazarına gelenlerin zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken alana maskeli girmesi sağlandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında halk pazarına gelenlerin zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken alana maskeli girmesi sağlandı.


Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de önlemler üst düzeyde alınıyor. Kırıkkale'de kurulan Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları kontrol altında tutulurken burada ücretsiz maske de dağıtılıyor. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, girişte vatandaşların ateşini ölçerken maske takmayanların pazara maskeli girmesi sağlandı. Pazarcı esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgahlarını açtı. Pazar esnafının maske ve eldivenleri de kontrol edilirken müşterilerin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi.

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