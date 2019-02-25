İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pet şişe getiren öğrenciye kitap

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde pet şişe getiren öğrenciye kitap hediye ediliyor.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde pet şişe getiren öğrenciye kitap hediye ediliyor.


Balışeyh Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Kütüphanem Kuruluyor, İlçem Okuyor Projesi" kapsamında, ilçedeki öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesi, pet şişelerinin geri dönüşüme kazandırılması ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlarıyla "Pet Şişeni Getir, Kitabını Götür" sloganıyla Kaymakam Mücahit Öztürk tarafından pet şişe getiren öğrencilere kitap hediye ediliyor. Öğrenciler, Geçici Depolama Alanında kuyruğa girerek çevreden toplanan pet şişeleri geri dönüşüm konteynerlerine bıraktıktan sonra kitap alma hakkına sahip oluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.