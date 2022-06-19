İhlas Haber Ajansı

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Polis, annesiz kalan iki yavru kargaya sahip çıktı

Kırıkkale’de polis ekiplerince karakolun önünde bitkin halde bulunan iki yavru karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince karakolun önünde bitkin halde bulunan iki yavru karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.


Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde polis ekiplerince karakolun önünde bulunan iki yavru karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin bitkin halde bulduğu yavru kargalar, veteriner hekimler tarafından tedavisi yapıldı. Bir süre kafeste şırınga ile beslenen kargalar, tedavisi tamamlanınca yeniden doğal ortamlarına bırakılacak.

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