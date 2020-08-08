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Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor

Kırıkkale’de kolluk kuvvetlerince, korona virüs ile mücadele kapsamında evde karantinada bulunması gerekenlere yoklama yapılıyor.

Kırıkkale'de kolluk kuvvetlerince, korona virüs ile mücadele kapsamında evde karantinada bulunması gerekenlere yoklama yapılıyor.



Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda kentte son günlerde artan vaka sayılarıyla Covid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinde karantina altında tedavisine karar verilenler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler tarafından evlerde kontrol ediliyor. Ekipler, ev karantinasındaki vatandaşları günün belirli saatlerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yoklama yapıyor. Böylece virüsün yayılması ve vakaların artmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Korona virüsün yayılmasına karşı evlerinde kalmaları gerektiği hatırlatılan vatandaşlara kimseyle temas etmemesi, olası bir durumda sağlık ekiplerine bilgi verilmesi yönünde bilgiler veriliyor.

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