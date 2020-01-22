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Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks madalyalarla döndü

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks sporcuları, Antalya’da katıldığı müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Spor Kulübü Gençler Birliği Kick Boks sporcuları, Antalya'da katıldığı müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Milli Takım kriterleri oluşturan Türkiye Açık Kick Boks turnuvasına Polis Gücü Kick Boks takımından 11 sporcunun katıldığı bildirildi. Büyük Erkek Point Fighting kategorisinde 89 kilogramda Mustafa Ayten, Büyük Bayan Point Fighting'da Sultan Dirican 60 kilogramda rakiplerini eleyip Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Büyük Erkek Point Fighting 74 kilogramda yarışan Burak Ayten ile Büyük Bayan Point Fighting kategorisinde 70 kilogramda Mevlüdiye Aktaş Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.


70 kilogramda İnci Dirican, 55 kilogramda Rabia Güneş, 70 kilogramda İclal Büyükurvay ve 69 kilogramda Umut Teköz Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Müsabakalarda sporcular rakiplerini eleyerek 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya almaya hak kazanmış oldu.

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