Polis, KADES ver UYUMA projeleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Kırıkkale'de vatandaşlar, hırsızlık, dolandırıcılık suçları ile KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda hırsızlık, dolandırıcılık suçları ile KADES ve UYUMA projeleri hakkında bilgilendirilme yapıldı. İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Millet Kütüphanesinde vatandaşlarda bir araya geldi. Kentte güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bulut, vatandaşların istek ve talepleri dinlendi.