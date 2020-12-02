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Polisi görünce maskesini taktı, 'Ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı

Kırıkkale’de polisi görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için polise ’Ne yaptım’ diyerek direndi.

Kırıkkale'de polisi görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için polise 'Ne yaptım' diyerek direndi.


Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kent genelinde korona virüsle mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde yoğunluğun en fazla olduğu Zafer Caddesi'nde denetim yapan ekipleri görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için çaba sarf etti. Daha sonra ekiplere “Ben ne yaptım” diyerek gitmek isteyen kadın, bütün çabalarına rağmen ceza almaktan kurtulamadı.

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