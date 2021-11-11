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Polisin arama yaptığı iş yerinde 34 adet kaçak telefon çıktı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, C.A'nın iş yerinde arama yapıldı. KOM polisi, yaptığı aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirme de 34 cep telefonu ele geçirdi. İş yeri sahibi C.A. hakkında da "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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