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Polisin kendini vurma anı kamerada

Kırıkkale’de bir petrol istasyonundaki çalışan personellere kimlik sorduktan sonra yolun ortasına geçen polis memuru, silahı ile kendini vurduğu anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de bir petrol istasyonundaki çalışan personellere kimlik sorduktan sonra yolun ortasına geçen polis memuru, silahı ile kendini vurduğu anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinden silahı çalan bir kişi de polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün gece saat 03.00'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'ta görev yaptığı öğrenilen 3 yıllık polis memuru Ş.K. izinli olarak geldiği memleketi Kırıkkale'de bir akaryakıt istasyonundaki personellere kimlik sorduğu kameralarca görüntülendi. Daha sonra telefonunu şarjdan alıp dışarı çıkan Ş.K., yolun ortasına geçip beylik silahı ile kendini kendini vurdu. Ağır yaralanan Ş.K. Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinden geçen Ö.A. isimli bir şahıs yerdeki silahı alarak kayıplara karıştı. Silahın peşine düşen polis, bir süre sonra Ö.A.'yı gözaltına aldı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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