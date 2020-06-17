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Polisten 'maskem yok' bahanesine karşı önlem: Cebindeki maskeleri dağıttı

Kırıkkale’de polis ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Kırıkkale'de polis ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Polis, 'maskem yok' diyen vatandaşlara da cebinde bulundurduğu maskeleri vererek takmasını sağladı.


Türkiye'nin 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girmesinin ardından vatandaşların korona virüs (Covid-19) kurallarına uymaması nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Bunun üzerinde kentte vaka artışının önüne geçmek isteyen Kırıkkale Valiliği, Covid-19 tedbirlerini üst seviyeye çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda görevli polisler, maskesiz dolaşanları maske takma konusunda uyardı. 'Maskem yok' diyenlere karşı da önlemini alan polis, cebinde bulundurduğu maskeleri vatandaşlara verip takmalarını istedi. Banka önlerinde toplanan vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uymasını sağladı.



'Lütfen rehavete kapılmayalım' uyarısı


Ekip araçlarından da yapılan uyarı anonslarında, "Kıymetli vatandaşlarımız yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü bir hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye, el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu döneme inşallah hep birlikte aşacağız" denildi.

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