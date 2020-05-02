Prof. Dr. Bülbül: "Orucun kanserin önlenmesinde de yararı olabileceği düşünülebilir"

Dr. Selda Fatma Bülbül, “Beden uzun süre aç kaldığı zaman, ilk olarak vücudundaki safra hücrelerden kurtulmaya bakıyor. Uzun zaman aç kaldığımız zaman vücut önce bu hücrelerden kurtulduğu için hani orucun bir anlamda kanserin önlenmesinde de yararı olabileceği düşünülebilir" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Selda Fatma Bülbül, uzun süre aç kalındığında vücudun kanser hücrelerinden kurtulabileceğini söyledi.

"Kanser üzerindeki iyileştirici etkisini gösterdi"

Aralıklı aç kalma ve etkileriyle ilgili ergenlerde ve genç erişkinlerde yapılmış çalışmaların olduğunu aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

“En son 2017 yılında Japon bir bilim adamı açlığın vücuda olan yararlarını gösteren bir çalışma yaptı. Buna ‘Otofaji' diyoruz biz. Vücudun kendi kendini yenilemesi ve kanser üzerindeki iyileştirici etkisini gösterdi. Bunun üzerine de bütün dünya aralıklı beslenme açlıkla ilgilenmeye başladı. En son bu sene Hollanda'da yapılan uluslararası metabolizma kongresinde ana konusu bu aralıklı beslenmeydi. Aralıklı beslenme dediğimiz zaman da orucu tartışmamak mümkün değil. Aralıklı beslenme de sistem 8 saat uyuma 16 saat uyanıklık düzeni üzerinden giden vücut belli bir ışık ritmine göre kendisini uyku ve uyanıklık dönemlerine göre ayarlar. Vücut dediğimiz zaman bunun içine metabolizma da işin içine giriyor.”

"Uzun süre açlık safra hücrelerden kurtulmaya bakıyor"

Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, "Yani beslenmesini, bunları nasıl yakacağını, yağları nasıl yakacağını, ne zaman bunları depolayacağını hep bu ışıkla karar verir. İşte dediğim gibi bu aralıklı beslenme de böylece hayatımıza girdi. Daha sonra bunun oruç ile ilgisi var mı diye tartışılmaya başlandı. Aslında biz bu Ramazan orucunda bu dediğimiz aralıklı beslenmeden farklı besleniyoruz. Şöyle gün içinde aç kalıyoruz. Ancak gece besleniyoruz. Bu uymuyor aslında. Ama şu uyuyor. Japon bilim adamının yaptığı ‘Otofoji' ile ilgili çalışma uzun süreli açlığı gerektiriyor. Uzun süre aç kaldığı zaman beden, ilk olarak vücudundaki safra hücrelerden kurtulmaya bakıyor. Bunlar da kendisine zarar verebilecek özellikle kanser hücreleri gibi hücreleri biz safra hücresi olarak tanımlıyoruz" dedi.

"Ramazan ayı içinde özellikle ergenlerde ve gençlerde yapılmış bu çalışma"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Selda Fatma Bülbül, “Uzun zaman aç kaldığımız zaman vücut önce bu hücrelerden kurtulduğu için hani orucun bir anlamda kanserin önlenmesinde de yararı olabileceği düşünülebilir. Yalnız yapılan birçok çalışma Ramazan ayı içinde özellikle ergenlerde ve gençlerde yapılmış bu çalışma; Tunus'ta var, Fas'ta var, Türkiye'de, Cezayir'de Müslüman aleminin birçok ülkesinde yapılmış bu çalışmalar. Bu çalışmalar sonucunda da Ramazan ayı sonunda düzeylerinin yani kolesterol trigliserid düzeylerinin düştüğü ve bununda bu açıdan kardiyovasküler sisteme bir yararı olduğu çalışmalarla gösterilmiş” şeklinde konuştu.