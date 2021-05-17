İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Refüje çarpan aracın alkollü sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de önce çelik bariyerlere, ardından da refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de önce çelik bariyerlere, ardından da refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kırşehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 71 AAL 286 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Duramayan otomobil, yan şeritte ilerleyen O.Y. idaresindeki 81 EU 622 plakalı çekici tıra, ardından da refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.