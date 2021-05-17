Reklam tabelasının içinden çıkamayan yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir iş yerinin reklam tabelasının iç kısmına düştükten sonra dışarıya çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden kedi sesi duyan vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bildirilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin reklam tabelasının içinde olduğunu belirledi. Tabelayı elektrikli testere ile dikkatlice kesen ekipler, yavru kediye ulaştı.

Çok korktuğu görülen yavru kedi, tabelada kesilen bölümden dışarıya çıkarıldı.

Yavru kedi, bakımlarının yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.