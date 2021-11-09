Ruhsatsız dernekte kumar oynayan 6 kişiye 8 bin lira ceza

Kırıkkale'de faaliyetine son verilen bir dernekte kumar oynayan 6 kişiye, toplamda 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi'nde ruhsatı iptal edilen bir dernekte kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Dernek binasında yapılan aramada; K.P. isimli şahsa ait ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Kumar oynayan 6 kişiye de bin 336 liradan toplamda 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen K.P. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.