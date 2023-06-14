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Sağanak yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü

Kırıkkale’de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde birçok tarım arazisi zarar gördü.

Kırıkkale'de kuvvetli sağanak yağış sebebiyle meydana gelen selde birçok tarım arazisi zarar gördü.


Kırıkkale'de öğlen sonrası kuvvetli yağan sağanak, köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Keskin, Çelebi ve Karakeçili ilçelerine bağlı birçok köyde etkili olan yağış sele dönüştü, tarım arazilerinin büyük bir bölümü zarar gördü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları bazı grup yollarını da bir süre araç trafiğine kapadı.

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