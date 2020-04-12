İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin günlük olarak dağıtımına başlandı

Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanan maskeler, Kırıkkale Valiliğine gönderildi.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderilen maskeler, il merkezinde ve ilçelerde günlük olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan vatandaşlara cadde, sokak, minibüs ana durakları ve pazar yeri gibi alanlarda maske temin ediliyor. Ücretsiz maskelerin dağıtımı, il ve ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Gurubu ve Belediye ekipleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor.


Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının, Korona virüs önlemleri gereği vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.