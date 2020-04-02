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Sağlık personellerinden ‘evde kal' çağrısı

Kırıkkale’de görev yapan sağlık personelleri, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında çektikleri videoda ’evinde kal’ çağrısında bulundu.

Kırıkkale'de görev yapan sağlık personelleri, Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında çektikleri videoda 'evinde kal' çağrısında bulundu.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlık personelleri, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yönelik yaptığı 'evde kal' çağrısına oluşturdukları video ile destekte bulundu. Sağlık personellerince hazırlanan videoda, "Unutma genç de olsan, sağlıklı da olsan, potansiyel virüs taşıyıcıcısın. Kendin, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz, toplum, tüm sevdiklerimiz ve ülkemiz için kendini koru. Zorunlu olmadıkça çıkma, evde kal" denildi.

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