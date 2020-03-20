Sağlık personellerinden vatandaşlara "evde kalın" uyarısı

Kırıkkale'deki sağlık personelleri, dün akşam 21.00'da balkonlardan alkış tutarak moral desteği veren vatandaşlara karşılık olarak "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notunu paylaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından dünya çapında krize yol açan korona virüsüne karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Kırıkkaleliler, dün akşam 21.00'da alkış tutarak moral desteği verdi. Yüksek İhtisas Hastanesi ile Otogar 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonundaki sağlık personelleri de vatandaşlara "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" notunu paylaştı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.