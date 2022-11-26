Sağlıkta dijital dönüşüm devam ediyor: EVS ile sağlık ekiplerinin vakaya ulaşma süresi kısalıyor

Kırıkkale'de hayata geçirilen "Elektronik Vaka Sistemi" projesi, ambulans ekibinin hastaya ulaşma süresini kısaltıyor. Vaka bilgileri de sahadaki ekiplere tablet aracılığıyla iletiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 48 ilde hayata geçirilen "Elektronik Vaka Sistemi" (EVS) projesi, Kırıkkale'de de Eylül ayında başladı. Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrılar, dijital ortamdan istasyondaki ekiplere iletiliyor. Vaka atanan ekibi sesli ve görsel olarak uyaran sistem, en hızlı ulaşım güzergahını otomatik olarak belirliyor. Ekipler, kendilerine iletilen vakalara navigasyon yardımıyla eskisinden daha kısa sürede ulaşıyor. Ambulansta kağıt formlara son verecek tablet uygulaması EVS ile hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları da anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ulaştırılıyor. Ambulansların sürücü kabinlerine görüntülerin canlı ve geçmişe dönük izlenebilmesi için kamera da yerleştirildi.

Kırıkkale Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Kerim Çolak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Elektronik Vaka Sistemi sayesinde acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşların adresine daha hızlı bir şekilde ulaşıldığını belirterek, kağıt ve evrak israfının da önüne geçildiğini söyledi.

Evrak ve kağıt israfını önleyecek proje

EVS'nin tüm istasyonlarda Eylül ayı itibarıyla aktif bir şekilde kullanıldığını ifade den Dr. Çolak, "EVS, Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü bir proje. Proje çerçevesinde tüm istasyonlarımıza Eylül ayı içerisinde tablet dağıtıldı. Kırıkkale merkez ve ilçeler de dahil olmak üzere 18 istasyonumuzun tamamında şu anda aktif bir şekilde kullanılmakta" dedi.

"Olay yerinden anlık görüntü alma imkanına kavuştuk"

Tüm süreçlerin tablet üzerinden takip edildiğini belirten Dr. Çolak, "Komuta merkezinden verilen vakalar tablete düşüyor. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde tabletten vakayı alıp tabletin navigasyon uygulamasıyla adrese hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Daha sonra tüm süreçler tablet üzerinden yönetiliyor. Bu projenin amacı hem kağıt israfını önlemek, hem elektronik ortama bilgilerin akışını sağlamak hem de hızlı bir şekilde vakayı yönetmek. Tablet projesinin yanı sıra aynı zamanda tüm ambulanslarımıza kameralar monte edildi. Kameralar sayesinde olay yerinden anlık görüntü alma imkanına kavuştuk. Bu şekilde komuta merkezinin anlık bir şekilde olay yerini görüp, objektif bir şekilde vakaları yönetme imkanına kavuşmuş olduk. Kırıkkale özel bir bölgede yer alıyor" diye konuştu.

"Vakalar hızlı bir şekilde değerlendirilecek"

Dr. Çolak, "43 ilin geçiş güzergahında özellikle tatil ve bayram dönemlerinde trafikte aşırı bir yoğunluğumuz oluyor. Yoğunluğa bağlı olarak da çok ciddi kazalar olabiliyor maalesef. Kazalara müdahale etme anlamında da bu proje bizim işimizi kolaylaştıracak. Hem tabletlerden vakaların hızlı bir şekilde komuta merkezine aktarımı sağlandığı için komuta merkezde vakalar hızlı bir şekilde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.