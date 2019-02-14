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Sahipsiz otomobil çıkan yangında küle döndü

Kırıkkale’de bir apartman önüne park edilen sahipsiz otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Kırıkkale'de bir apartman önüne park edilen sahipsiz otomobil alev alev yanarak küle döndü.


Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekme belgeli bir hurda otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler gören mahalleli hemen itfaiye ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafında yanan otomobil söndürüldü. Soğutma işlemlerinin ardından polis ekipleri araç ile ilgili soruşturma başlattı.

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