İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte içkiye suçüstü

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda sahte içki satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda sahte içki satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından il merkezinde sahte alkollü içecek satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler, O.Y. ve İ.K. isimli kişileri 40 adet dolu ve 8 adet boş viski şişesi ile yakaladı. Yapılan kontrollerde viskilerin sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.