Sahte içkiye suçüstü

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda sahte içki satışı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından il merkezinde sahte alkollü içecek satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler, O.Y. ve İ.K. isimli kişileri 40 adet dolu ve 8 adet boş viski şişesi ile yakaladı. Yapılan kontrollerde viskilerin sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.