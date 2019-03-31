Sanayi sitesinde çıkan yangında 4 dükkan küle döndü

Kırıkkale'de eski sanayi sitesinde çıkan yangında 4 dükkan kullanılamaz hale gelirken, dükkanın arka kısmında zincirle bağlı köpek dumandan zehirlendi. İtfaiye erinin dakikalarca yaptığı kalp masajı ve solunuma rağmen köpek hayata döndürülemedi.

Edinilen bilgiye göre, eski sanayi sitesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede etkisini gösteren yangın, üst katlardaki ve arka taraftaki 3 dükkana daha sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları yapan itfaiye görevlileri iş yeri içerisinde bir köpeğin olduğunu fark etti. İtfaiye görevlileri köpeği dışarı çıkardı. Köpeğe dakikalarca kalp masajı, oksijen ve suni solunum yapıldı ancak tüm yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Yangın Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 dükkan ile iş yeri içerisindeki 1 otomobilde ciddi derecede maddi hasar meydana geldi. Yangın mahallinde polis ekipleri de önlem aldı.

İş yeri sahibi, “Ben sonradan duydum. Üst kat benim. Alt kat tamirci üst kat benimdi. Benim elektrik tamiri dükkanı. Önce alt taraf yanmış, sonra üst taraf. Benim haberim yeni oldu” dedi.

İtfaiye eri ise, “Köpeği kurtaramadık. Bayağı bir hava teneffüsü yaptık. Yazık oldu. Köpek arkadaki dükkandaydı. Zincirde bağlı hemen çıkardık ama olmadı” dedi.