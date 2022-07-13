İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Saniyede 140 litre su tüketiliyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde saniyede 140 litre su tüketiliyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde saniyede 140 litre su tüketiliyor. Belediye ise kuraklık riskine karşı tedbir almak için yeni kaynak suyu arayışına başladı.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde saniyede 140 litre su tüketiliyor. Yahşihan Belediyesi kuraklık tehlikesine karşı yeni kaynak suyu arayışına başladı. İlçede belirlenen 5 bölgede mühendisler tarafından rezistivite (direnç) çalışması yapılıyor.


Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede su problemini tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.


Kendi öz kaynaklarından elde ettiği su miktarının saniyede 50 litre olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Yahşihan ilçesinin kullandığı su miktarı yaklaşık 140 litreye tekabül ediyor. Saniyede 90 litre sular birliğinden biz su alıyoruz. Bunu daha minimuma indirmek için bugün arkadaşlarımız sahada rezistivite çalışmalarını 5 bölgede yapıyor. Rezistivite çalışmalarımız bittiği zaman Yahşihan'ın su sıkıntılarını tamamen kaldırmayı planlıyoruz" diye konuştu.


Türkyılmaz, "Ülkelerin ve dünyanın en büyük problemi, su sıkıntısı gelmektedir. Önceliğimiz su rezervlerini daha aktif hale getirip bitirmiş olduğumuz altyapıyla da entegre edip susuzluktan kurtarmaktır" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.