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Şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Maraş idaresindeki 06 V 1247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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