İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Kimseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 06 DB 0379 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf K., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.