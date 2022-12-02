Şarkıyı unutup gözyaşlarına boğulunca şarkıyı davetlilerle birlikte söyledi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlikte sahneye çıkan engelli Tuğçe Keskin, söylemek istediği şarkının sözlerini unutunca gözyaşlarına hakim olamadı. Görevliler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Tuğçe'yi uzun süre alkışlayan protokol üyeleri ve vatandaşlar şarkıya eşlik etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, devletin dezavantajlı insanlar için dünyada öncü olan çeşitli politikalar yürüttüğünü söyledi. Kırıkkale'de 2022 yılında 652 engelli kimlik kartı dağıtıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Son yüzyılımızda sosyal devlet diye bir kavram ortaya çıkıyor. Devletin sorumluluklarından bir tanesi de şu; dezavantajlı insanların dezavantajlarını minimuma indirmek ve onların yanında olmak. Devletimiz de bu konuda dünyada öncü olan çeşitli politikalar yürütmektedir. Sadece bizim ilimizde 2022 yılında 652 tane engelli kimlik kartı verilmiştir, ki bunların çok avantajları vardır" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Toplu taşıma araçlarından ve demiryollarından ücretsiz istifade etmektedir. Tüm iç ve dış hatlardaki uçuşlarda indirimden istifade etmektedir. Müze, milli parklar, tabiat parkları, devlet tiyatrolarına ücretsiz girebilmektedirler. 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır, vergi vermemektedirler. Bir başkasını düşünerek vicdan sahibi çok nezaketli bir davranış göstererek biriktirilen plastik kapaklardan böyle bir akülü aracı hediye etmek için bir girişimde bulunmuş, ben kendisini huzurlarınızda alkışlıyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, protokol üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.