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Savunma Sanayi Başkanı Demir: “Savunma sanayisinde Kırıkkale'yi aktif kullanacağız”

Kırıkkale Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Arkadaşlarımızın yerinde tespitleri ile çeşitli projelerimizde ve bazı gelecek planlarımızda Kırıkkale’yi daha nasıl aktif kullanabilirizi görüşeceğiz” dedi.

Kırıkkale Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Arkadaşlarımızın yerinde tespitleri ile çeşitli projelerimizde ve bazı gelecek planlarımızda Kırıkkale'yi daha nasıl aktif kullanabilirizi görüşeceğiz” dedi.


Valilik özel defterini imzaladıktan sonra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile bir araya gelen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


“Başta Makine Kimya olmak üzere daha sonra onun çevresinde yapılanmalar, silah bazlı sanayi bölgesi Teknopark gibi yapılanmalar, bunları daha nasıl ileriye götürürüz. Buradaki tarihi çekirdeği Türkiye savunma sanayisini nasıl daha büyütürüz, yerinde görmek konuşmak, arkadaşlarımızdan önerilerini dinlemek, arkadaşlarımızın yerinde tespitleri ile çeşitli projelerimizde ve bazı gelecek planlarımızda Kırıkkale'yi daha nasıl aktif kullanabiliriz. Bunları inşallah hep beraber görüşeceğiz. Bu ziyaretimiz inşallah hayırlara vesile olur. Amacımız da zaten her gün bir adım daha ileriye ülkemiz için Kırıkkale üzerinde de ülkemiz için de savunma sanayimiz genelinde de daha faydalı faaliyetler nasıl yapılır. Çünkü malumunuz artık bu alanda biz çok hızlı gitmemiz gerekiyor.”

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