Savunma sanayi üssüne yeni yatırım: 2023'te faaliyete geçiyor

Türk savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Kırıkkale'de, Roketsan tarafından 9 bin 500 dönümlük bir arazi üzerinde yapımına başlanan yeni yatırımın 2023'ün Mart ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Türk savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Kırıkkale, son dönemlerde hem kamunun hem özel sektörün yeni yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Roketsan, Kırıkkale'de 9 bin 500 dönümlük bir arazide yapacağı yeni yatırımı Mart 2023'te faaliyete geçirecek. Roketsan'ın Kırıkkale'deki yeni yatırım yerini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kırıkkale, savunma sanayisi yatırımlarıyla adeta şahlanıyor. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli. Burada şu anda mevcut çalışmalarının yanında Roketsan geleceğe dönük farklı teknolojilerdeki hem savunma sanayinde hem de farklı alanlardaki yatırımlarını gerçekleştirecek. 9 bin 500 dönümlük büyük bir arazide Kırıkkale'de bu yatırımı gerçekleştiriyorlar. Burada istihdam kapasiteleri, binli rakamları geçecek, çok ciddi bir istihdam olacak. Yatırım rakamları yıllara sari Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımlarını yakalamış olacak" diye konuştu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de, yatırım yerinin Türkiye için çok güzide altyapıların hayata geçirileceği bir bölge olacağına değinerek, "Bu bölge ülkemiz için çok faydalı, çok yararlı teknolojileri geliştireceğimiz, hem ekonomiye çok ciddi katkısı olan, hem de teknolojik anlamda Türkiye'yi ön plana çıkaracak çalışmaları tamamlayacağımız bir alan olacak" dedi.

Mart 2023'te mühendislik çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Genel Müdür İkinci, "Bir kısmı açıp faaliyete geçireceğiz, peyderpey üzerine koya koya tesislerin kapasitesini arttıracağız" ifadesini kullandı.

Ziyarete Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Milletvekilleri Ramazan Can da eşlik etti.