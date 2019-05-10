Şehidin baba ocağına acı haber ulaştı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in (21) baba ocağına acı haber ulaştı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırıda ağır yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan şehit Özdemir'in baba ocağına acı haber ulaştı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk ve beraberindeki heyet şehit ailesini ziyaret etti. Kırıkkale Belediyesi tarafından, şehidin Hüseyinbeyobası köyündeki evine Türk bayrakları asıldı.