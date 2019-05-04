Şehidin doğum gününde iki projenin açılışı yapıldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde “Lavanta Vadisi” ile şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın doğum gününde ailesi tarafından adına yaptırılan mescit ve şadırvanın açılışı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 25 bin aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun karayolu üzerindeki 33 dönümlük araziye 33 bin adet lavanta fidesi ile bin adet de ağaç dikildi. Balışeyh Kaymakamlığı tarafından yapılan Lavanta Vadisi'ne çiftçilerin ürettiği doğal ürünler ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen el sanatlarının da satışa sunulması için köylü pazarı da kuruldu. Hasat zamanında lavantalardan yeterli çiçek alınması halinde yağ üretimi için destinasyon merkezi kurulması ve fide yetiştiriciliğine de başlaması planlanıyor. Elde edilen lavanta yağları satışa çıkartılarak ekonomiye de katkı sağlanması hedefleniyor.

Bugünün ayrı bir anlam ve öneminin olduğunu kaydeden Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, “Projemizdeki hayrat olarak yaptırılan mescide ismini veren Bekir Ferhat Kaya şehidimizin de bugün doğum günü. Özellikle bu tarihi seçmemizin nedeni budur. Lavanta bitkisi tıbbi aromatik bitki olarak çok yıllık ve yarı çalımsı bir bitkidir. Toprak konusunda çok fazla seçici bir bitki olmamakla birlikte su konusunda da fazla bir suya ihtiyacı yoktur. Parfüm yapımında, kozmetik yapımında, sabun ve yağ yapımında, ilaç sanayisinde gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bizler de bu çok yönlü bitkinin ilçemizde yetiştirmek ve alternatif bir gelir kaynağı olabileceği düşüncesiyle bu yola çıktık. Projemizin uygulama sahası ilçe merkezine 4 kilometre Kırıkkale il merkezine 18 kilometre uzaklıkta Kırıkkale-Samsun karayolu üzerinde her gün binlerce yüzlerce araç sirkülasyonu olan bir sahada kurulmuştur. Çiftçilerimizin ürettiği ürünleri ve Halk Eğitim Merkezinde üretilen ürünleri satımına imkan sunan bir köylü pazarı bir sosyal alan kurmak. Yine aynı şekilde seyahat eden insanların buraya uğrayıp lavanta kokusu ve bu görsel şölen eşliğinde bir bardak çay yudumlayarak güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Aynı şekilde bitkinin görseliyle fotoğrafçılık başta olmak üzere birçok alanda il ve ilçe turizmine katkı sağlamak amaçlarıyla projemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi.

Bugün iki güzelliği birden yaşadıklarını dile getiren Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bazen tesadüfler tevafuklar iyi niyetlerle birleşince çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Buraya ilk tayin olduğum dönemlerde şehidimizin anne ve babasıyla tanıştık o zaman şehidimizin isminin yaşatılması adına böyle bir hayır yapma taleplerini dile getirmişlerdi ve yer bakıyorlardı. Aynı şekilde kaymakamımız mesleğinin daha baharında başlangıç yapmış o da amatör bir ruhla böyle güzel çalışma arkadaşlarıyla kollarını sıvamış, kazma-kürek eline almış, hep beraber onlarla hem de olarak yine iyi niyet çerçevesinde böyle bir vadiyi oluşturmaya başlamışlar. Bunların ikisi Allah'ın izniyle bir araya geldi. Tevafuk bunlar bir araya geldiler ve projede bütünleştiler. İkisinin de iyi niyetle çıkmışları yolda hayırlısıyla yollarını kesiştirdi” şeklinde konuştu.

Balışeyh Kaymakamlığı'na müracaat eden şehit ailesi ise oğullarının adının yaşatılması için Lavanta Vadisi'ne şehit polis Bekir Ferhat Kaya için mescit ve şadırvan yaptırdı. Törende şehit Ferhat Kaya'nın öz geçmişi okunmasının ardından fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi izletildi. Anne ve babası ise duygulu anlar yaşadı. İlçe Müftüsü tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit polis Kaya'nın doğum gününde düzenlenen törende Lavanta Vadisi ile mescit ve şadırvanın açılış kurdelesi dualarla kesildi. Açılışa Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, ilçe kaymakamları, il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis Bekir Ferhat Kaya, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır Aralık yolu Çamurlu köyü mevkisinde terör örgütü PKK'lılar tarafından Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca korumalık yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki zırhlı araca yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü.