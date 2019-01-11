İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ailesini dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheliye adli kontrol

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk’ün ailesinin 12 ineğini müşteri gibi davranarak dolandırdığı iddiasıyla Çankırı’da gözaltına alınan 3 şahıs, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 12 ineğini müşteri gibi davranarak dolandırdığı iddiasıyla Çankırı'da gözaltına alınan 3 şahıs, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 zanlıya adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.


Kars'ın Kağızman ilçesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde besicilik yapan ailesinin 120 bin TL değerindeki 12 ineğini müşteri gibi davranarak dolandırdığı iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları Çankırı'da yakaladı.


Gözaltına alınan F.Ş., A.K. ve F.K. Emniyete Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Sulakyurt İlçe Adliyesinde mahkemeye çıkartılan şüphelilere adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.