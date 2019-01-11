Şehit annesi ineklerine kavuştu, sevinç gözyaşları döktü

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 12 ineği 24 saat içinde bulunarak Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki aileye teslim edildi. Anne Elife Öztürk ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bu kez sevinç gözyaşları döktü. Çankırı'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli de Sulakyurt Adliyesine sevk edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesi ineklerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. İneği internet üzerinden satışa çıkarması sonucu iddiaya göre dolandırıcıların kurbanı olan şehit annesi Elife Öztürk, ineklerine kavuştuğu için bu kez sevinç gözyaşları döktü. Çankırı'ya götürülen inekler 24 saat içinde jandarma tarafından aileye teslim edildi. Anne Öztürk, ineklerinden süt sağmanın mutluluğunu yaşadı. İnekler bakımsız kaldığı için aile tarafından veteriner çağrılarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Sabah ineklerin getirildiğini ifade eden şehit annesi Elife Öztürk, “Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Sebep olanlardan razı olsun. Ben oralarda felç olacaktım. Yavrularımın eli belada kalacak diye korktum. Kamyona yüklemişler ağırlardan tek tek toplamışlar. Kaymakamım, valim, jandarmalar, hepsi seferber olup getirdiler. Kurban olurum ben onlara. Allah, ne muratları varsa versin. Hırsız bunlar. Ben onlardan şikayetçiyim. Mallarım ölü geldi sanki. Benim mallarımın her yeri ezik. Sütten de kesilmişler. Birinden az bir şey alabildim. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Şehit babası Habip Öztürk, "Sayın valim, kaymakamım ve jandarma sağ olsun. Bu şebeke ele geçirildi. Önce onlar yakalandı. Sabah da mallarımız bulundu, arkadaşlarla gönderdiler. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Şehidin küçük kardeşi Mehmet Öztürk, “Annem ve babam bakamadığı için ben internete verdim. Satmak için. Babam ve büyük kardeşimle gittik peşlerine. Arkadaş lütfen getirin dedim. Üstüne üstelik bana küfür ettiler. Tehdit etmeye başladılar. Artık her şeyden vazgeçmiştik yani. Allah razı olsun ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, değerli Kırıkkale Valimizden, Çankırı Valimizden. Devlet büyüklerimizin hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Şehit ailesinin savcılığa suç duyurusu sonrasında Kırıkkale ve Çankırı Valiliği harekete geçti. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Çankırı'da yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş., A.K. ve F.K. jandarma tarafından Sulakyurt ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi.