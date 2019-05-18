Şehit Ferdican Altunkaş için iftar yemeği

Tunceli Pülümür kırsalında bir hafta önce güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş için Kırıkkale'deki baba evinde iftar yemeği verildi.

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nde şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş için iftar yemeği verildi. İftar yemeğine şehit Altunkaş'ın ailesi, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti İl Teşkilatı, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı. Dualarla başlayan program ezanın okunmasının ardından hep birlikte oruçların açılmasıyla devam etti.

Ramazan ayının önemine değinerek yapılan ibadetlerin kabul olması dileğinde bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Bu akşam iftarımızı, şehidimiz Ferdican Altunkaş'ın Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evinde yaptık. İl Başkan Yardımcımız Savaş Geyik kardeşimizin verdiği iftar, şehidimizin tüm sevenlerini bir araya topladı. Savaş Geyik kardeşime bu samimi davranışı için ayrıca teşekkür ediyor, hayrının kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri koruyan Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin. Bir daha bizlere şehit acısı yaşatmasın. Allah kabul etsin” dedi.