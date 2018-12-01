Şehit İsa Nazlım dualarla anıldı

Şehit Piyade Er İsa Nazlım'ın şehadetinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla ailesi tarafından Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde Mevlid-i Şerif ve anma yemeği düzenlendi.

Güzelyurt Köyü Camisi'nde okunan mevlidin ardından, anma programı Güzelyurtlular Derneği Şehit Murat Akkoç Yemekhanesinde devam etti. Programda konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bu vatan topraklarında rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Vali Sezer, “Eğer bu ülkeyi bölmeye çalışan, aramıza nifak sokmaya çalışan, bizi birbirimize düşürmeye çalışan ve taşeron oldukları açıkça belli olan teröristlerle mücadele etmezsek, bugün Suriye'de askerimiz, jandarmamız ve diğer görev yapan arkadaşlarımız orada bulunmazsa, emin olun terör yine ülkemizin her köşesinde kendini göstermeye devam eder. O kardeşlerimizin oralarda yapmış olduğu üstün çalışmalar ve vermiş olduğu üstün başarılar nedeniyle bugün biz burada, vatan toprakları içerisinde kendi evlatlarımızı okula gönderebiliyoruz, kendi çocuklarımız geleceğe dair hayaller kurabiliyor" diye konuştu.

Mevlid-i Şerif ve anma yemeğine ayrıca; Mühimmat ve Garnizon Komutan Vekili Bakım Alb. Ali Güneş, Kaymakam Gökhan Dolaş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Uğurlu, İl Genel Meclis üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.