Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, son yolculuğuna yağmur altında uğurlandı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir (31), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna yağmur altında uğurlandı. Şehidin babası Alaattin Özdemir oğlunun asker şapkasıyla cenaze namazını kıldı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyü nüfusuna kayıtlı 6 yıllık Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, 10 Mayıs Cuma günü Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırıda ağır yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan şehit Özdemir'in baba ocağına acı haber ulaştı. Babası Alaattin ve annesi Zehra Özdemir acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Aslıhan Özdemir'in ise 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in cenazesi, Kırıkkale Merkez Nur Camii'nde öğle namazına müteakip İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yağan yağmur altında kıldırdı. Şehidin babası Alaattin Özdemir oğlunun asker şapkasıyla cenaze namazını kıldı. Şehidin naaşı dualar eşliğinde top arabasına bırakıldı. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Hüseyinoba köyü mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alpmeşe, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürleri cenazede yağan yağmur altında saf tuttu.