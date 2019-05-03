Şehit Ramazan Akçadağ İlkokulunda 'Şehit Köşesi' açıldı

Kırıkkale'de Şehit Ramazan Akçadağ İlkokulunda düzenlenen törenle 'Şehit Köşesi' açılışı yapıldı.

Denizli'de, 12 Nisan 2017 tarihinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavi için götürüldüğü hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ'ın isminin verildiği okula düzenlenen törenle 'Şehit Köşesi' açıldı. Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak yapılan dualar edildi. İlkokul öğrencisi tarafından Şehit Akçadağ'ın biyografisi okundu. Daha sonra Vali Sezer şehidin anne ve babasına Türk bayrağı takdim etti.

Törende konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün burada şehidimizin ismini bir kere daha gençlerimiz, öğrencilerimiz nazarında yaşatılması bir kere daha hatırlama adına oluşturulan köşenin açılışı için burada bulunuyoruz. Şehit aileleri olarak bu dünyada çektiğiniz evlat acısı bunun hiçbir şekilde tarifi olmadığını hiçbir tarifinin olmadığını en iyi sizlerle içli dışlı olan bizler biliyoruz. Allah, şehitlik mertebesinin ne kadar büyük mertebe olduğunu peygamberimizin aguşunu açarak evlatlarınızın orada beklediğini ve evlatlarınızın inci tanesi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teâlâ'nın dediği gibi hiçbir zaman ölmediklerini aramız da olduklarını bilmemiz bizim en büyük teselli kaynağımız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şehit annesi Yeter Akçadağ ile şehidin babası Ömer Akçadağ, Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi tarafından 'Şehit Köşesi' açılış kurdelesi kesildi. Okulun giriş bölümünde açılan köşedeki oğlunun fotoğraflarını dokunarak gözyaşı döken anne Yeter Akçadağ duygulu anlar yaşadı.