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Sel nedeniyle taşan dereden elleriyle balık tuttular

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından taşan deredeki bulanık sudan bazı vatandaşlar elleriyle balık tuttu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından taşan deredeki bulanık sudan bazı vatandaşlar elleriyle balık tuttu.


Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle dereler taştı. Bazı vatandaşlar ise deredeki bulanık sudan balık tutmanın keyfini çıkardı. Elleriyle avladıkları balıkları karaya atan bir grup vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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