Selçuklu mimarisi Çeşnigir Köprüsü turizme kazandırılıyor

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisinin turizme kazandırılması için peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçlili ilçesinde Köprüköy yakınında Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolun da yer aldığı Büklükale mevkisinin çevresiyle büyük Selçuklu dönemine ait olan, 13. yüzyılda yapılan Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunun turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Çeşnigir Köprü ve Kanyonu'nda incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, iş makinelerinin park alanı düzenleme işine başladığını, baraj üzerine kurulacak seyir terasları ve yürüyüş alanlarına ilişkin çalışmaların da bir taraftan planlandığını söyledi.

Çevrede yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Vali Sezer, "Kanyon boyunca yürüme alanları planlıyoruz. Kanolarla baraj gezisi yaptırabileceğiz. Bol bol seyir alanları ile vatandaşlarımızın sportif faaliyetler yapabilecekleri, balık tutabilecekleri, hafta sonu çocukları ile gelip vakit geçirebilecekleri oyun alanları oluşturacağız. İnşallah Kırıkkale'ye yeni bir mekan kazandıracağız” dedi.