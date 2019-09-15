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Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü aydınlatıldı

Kırıkkale’de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisinin aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisinin aydınlatma çalışmaları tamamlandı.


Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Köprüköy yakınında Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolun da yer aldığı Büklükale mevkisinin çevresiyle büyük Selçuklu dönemine ait olan, 13. yüzyılda yapılan Çeşnigir Köprüsü ve kanyonu turizme kazandırılıyor.


Kırıkkale Valiliği tarafından yapımı devem eden Çeşnigir Kanyonu Projesi'nde; kır kahvehaneleri, köylülerin yöresel ürünlerini satabileceği alanlar, kano etkinlikleri, elektrikli tekneyle baraj ve tarihi köprü gezisi, asma köprü, teleferik, macera adası, cam teraslar ve kanyon boyunca yürüme alanları bulunuyor.

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