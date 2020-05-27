Selçuklu yadigarı Çeşnigir'de tarihi sessizlik

Kırıkkale'de yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, korona virüs nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Kırıkkale'de Karakeçili ile Köprüköy arasında Kızılırmak üzerinde Selçuklu Döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü, yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 13'üncü yüzyıla ait bir eser olduğu tahmin ediliyor. Yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir'de, Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolu da yer alıyor. 1402 yılında Ankara Savaşı'nın yapılacağı alana ilerleyen Timur'un ordusuyla bu köprüyü kullandığı, ayrıca Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi esnasında Mimar Sinan tarafından yeniden yaptırıldığı biliniyor. 110 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki köprü kayalık arazide sağlam temeller üzerinde yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılmak için çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu sessizliğe büründü. Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle tarihinin en sessiz ve boş günlerini yaşayan turizm merkezi Çeşnigir'de; kuş sesleri daha fazla duyuluyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, manzarasıyla da özellikle fotoğrafçıların mekanı haline gelen Çeşnigir'in, salgın sonrası tekrar ziyarete açılması bekleniyor.

"Valimiz Çeşnigir Kanyonu adı altında bir proje geliştirdi"

Burada turizme dönük yoğun çalışmaların yapıldığını ifade eden Köprüköy Muhtarı Mustafa Şahin, "Burası tarihi Çeşnigir Köprüsü, Büklükale. Yol güzergahı ve Kapulukaya Barajı ve Kızılırmak havzasında barajından suyundan dolayı 3 güzellik bir araya geldiği için burası insanların ilgisini çeken cazibe bir merkez olmaya kesinlikle aday. Valimiz Çeşnigir Kanyonu adı altında bir proje geliştirdi. Bu proje de son aşamaya geldi, uygulamalı çalışmalar yapılıyor" dedi.

"İnsanlar hoşça vakit geçirecek"

Çeşnigir Kanyonu çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Burada neler var? Satış ofisleri var. Bunun dışında köylü pazarı adı altında bir alan var. Cam seyir terası var. Kafeler var. Yürüyüş yolları var. İnsanların burada rahatlıkla gelip vakit geçirebileceği, yemek yeyip çay içebileceği, yürüyüş yollarında dinlenebileceği, gençler ve çocukların vakit geçirebileceği, bu kamelyalar da oturup burada sadece ve sadece olta balıkçılığı da yapabileceği, bir alan ve insanların hoşça vakit geçirebileceği bir merkez bir yer haline getiriyor Valimiz. Buradaki çalışmalarda biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Devletimiz bu salgınla uğraşıyor"

Köprünün bulunduğu alanın illerin geçiş güzergahında olduğunu hatırlatan Şahin, "Virüsten dolayı İnşallah en kısa zaman da hayat normalleşir. Halkımızın bölgemizin, Kırıkkale'mizin, Ankara'nın, Kayseri'nin, Doğu'nun, Batı'nın gelip dinleneceği, burada mutlu olabileceği, bir alanı görüp gelecekler mutlu olacaklar hissedecekler. İnsan sağlığı insan hayatı çok önemlidir. Devletimiz bu salgınla uğraşıyor. Vatandaşların bu konuyla alakalı devletimizin, hükümetimizin, Valiliğimizin önerdiği tedbirlere dikkat ederek yaşarsak mutluluk insan için. Her şey sağlık için. Bu yatırım da sağlık için. Bu hizmetler de sağlık için. İnsanların ruhsal olarak, fiziksel olarak, bedensel olarak insanların gezmesi için ideal yerler projelendiriliyor planlanıyor. Hayata geçirilmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Turizmde cazibe merkezi olacak"

Muhtar Şahin, "Dolayısıyla Çeşnigir Kanyonu Orta Anadolu'nun, İç Anadolu'nun Doğu ile Batı'nın birleştiği turizm cazibe merkezi olacak. Bunun altını çiziyorum. Burada ekonomi var, istihdam var, güzellik var, tabiat var, turizm var, Cumhurbaşkanımız öyle demedi mi? Tarihi Çeşnigir Kanyonu ikinci aşaması bitti üçüncü aşamasında da çalışmalar yapılıyor dedi" şeklinde konuştu.