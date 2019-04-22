Selçuklu yadigarı Çeşnigir'e turist akın edecek

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan büyük Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisine yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi için peyzaj çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Köprüköy yakınında Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolun da yer aldığı Büklükale mevkisinin çevresiyle büyük Selçuklu dönemine ait olan, 13. yüzyılda yapılan Çeşnigir Köprüsü ve kanyonunda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çevrede bulunan 35 ahşap evde giydirilme çalışmaları yapılarak tarihi görünüme sahip edildi. Çalışmalar sonrasında bölgeye binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Çeşnigir Kanyonu'nun ilk aşaması olan Gölet Alanı kıyı düzenleme ve alt yapı çalışmaları tamamlandığını belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Kıyı düzenlemesinde 500 kamyon çamur, gölet alanından temizlendi. Tahkimat çalışmalarında yaklaşık 700 kamyon taş kullanıldı. Sahil şeridi, su ve muhteşem doğa ile iç içe 4 km yürünebilecek ender güzellikte bir yer olacak. 35 ev giydirtilerek tarihi ev görüntüsüne büründürülüyor" dedi.