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Seri üretim başladı: Aylık 45 milyon maske

Kırıkkale’de geçen hafta faaliyete geçen bir atölyede, ayda 45 milyon cerrahi maske üretileceği bildirildi.

Kırıkkale'de geçen hafta faaliyete geçen bir atölyede, ayda 45 milyon cerrahi maske üretileceği bildirildi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde günde 1.5 milyon maske üretimi yapılacak. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile birlikte yeni kurulan atölyede incelemelerde bulundu. Bir hafta önce Valilik bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce faaliyete geçen atölyede ayda 45 koruyucu maske üretilecek. Atölyede yaklaşık 100 kişi istihdam edilirken üretimi yapılan maskelerin de, ülke genelinde sağlık personeline ulaştırılacağı aktarıldı.

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