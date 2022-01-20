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Servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan işçilerden 1'i öldü

Kırıkkale’de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 1 işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 1 işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün sabah saatlerinde Kırıkkale Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rafineri işçilerini taşıyan Metehan A. (24) idaresindeki 71 S 0281 plakalı midibüsün devrilmesi neticesinde 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan işçilerden Hasan Taplaktepe (42), tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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