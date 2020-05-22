İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli rüzgar ağacı ikiye böldü

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar, pazar yerinde bulunan bir ağacı ortasından kırdı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar, pazar yerinde bulunan bir ağacı ortasından kırdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirmişti. Kırıkkale'de sabah saatlerinde güneşli olan gökyüzü bir anda kara bulutlarla kaplandı. Kısa süreli yağmurlar birlikte, fırtına da etkili oldu. Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesindeki Halk Pazarında bulunan bir ağaç ise rüzgara dayanamayıp orta yerinden yarıldı. Belediye ekiplerince, kırılan ağaç ve çevreye saçılan dalları yoldan kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.