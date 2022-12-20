İhlas Haber Ajansı

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Sığırcık kuşlarının dansı

Kırıkkale’de sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzünde sergiledikleri koreografı ilgi çekti.

Kırıkkale'de sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzünde sergiledikleri koreografı ilgi çekti.


Kırıkkale'de akşam saatlerinde gökyüzünde görülmeye başlayan yüzlerce sığırcık kuşu, görsel şölen sundu. Kuşların oluşturduğu ilginç şekiller, izleyenleri mest etti. Şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı, Keskin ilçesine bağlı Köprü köy semalarında ilginç görüntüler oluşturdu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar, görenlerin büyük beğenisini topladı.

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