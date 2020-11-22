Sınava geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı

Kırıkkale Üniversitesi kampüsündeki kavşaklar güvenlik görevlilerince kurulan barikatlarla araç trafiğine kapatılınca birçok aday KPSS Ortaöğretim Sınavı'na giremedi. Bir aday ise "Lütfen abi" diyerek görevlilerden içeriye alınmasını istedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) için Kırıkkale Üniversitesi'ne gelen adaylar, kampüs içerisindeki güvenlik görevlilerince kavşaklara kurulan barikatlara takıldı. Burada bir süre bekleyen yüzlerce adayın tepki göstermesi üzerine sınava birkaç dakika kala kavşaklar açıldı. Geç kalan birçok aday KPSS'ye giremezken, sınav merkezine koşarak giden bir kadın da kapıların kapanmış olması nedeniyle içeri alınmadı.

Geç kalınca "Lütfen abi" diyerek yalvardı

Sınavın yapıldığı okullardan Kırıkkale Lises'nde de adaylar geç kalınca KPSS'ye alınmadı. Sınava hazırlıksız geldikleri gözlenen adaylar üzerlerinde taşıdıkları cep telefonu, anahtarlık, cüzdan ve diğer özel eşyalarla içeriye alınmayınca eşyalarını okul duvarının kenarına bırakmak zorunda kaldı. Bir aday ise telefonunu bırakıp oradaki gazeteciye 'Bakarsınız abi diyerek koşarak içeri girdi.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapatılarak, geç kalan adaylar sınava alınmadı. Bir aday ise görevlilere "Lütfen abi" diyerek içeriye alınmasını istedi. Bir aday, “3 dakika ile benim geleceğimi karartacağın şu an. Arabam bozuldu belki. Bu sınav 15 geçe” diyerek görevlilere tepki gösterirken, bir başka aday ise, “Daha sınava 15 dakika var. Niye biz mağdur ediliyoruz ki” dedi.