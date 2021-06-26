Sınava son anda yetiştiler

Kırıkkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı yaşanırken bazı adaylar salona son anda yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 81 il ve Lefkoşa'da 10.15'te başladı. Toplamda 2 milyon 592 bin 579 adayın katılacağı sınavda adaylara 135 dakika süre veriliyor.

Kırıkkale'de korona virüs önlemleri kapsamında adaylara sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılırken binaya girişlerde ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Adaylar içeri alınmadan önce polisler tarafından didik didik aranırken, salon görevlileri de adayların evraklarını kontrol etti. Adayların yanında bulundurması yasak olan saat ve küpe gibi aksesuarlar, görevlilerce çıkarıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde de hem öğrenciler hem de aileler sınav heyecanı yaşadı. Dakikalar öncesinden bina önüne gelen öğrenciler, tek tek içeri alındı. Sınava girecek iki aday son giriş saati olan 10.00'a dakikalar kala okula geldi. Adaylar sınava girmek için koşarak polislerin yanına gelip, üst aramaları yapılarak sınava girebildi.

Bahçede bekleyen aileleri ise dışarıda çocuklarının sınavda başarılı olabilmeleri için dua etti.